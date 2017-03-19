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Помер легендарний гітарист Чак Беррі

Помер легендарний гітарист Чак Беррі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Гітарист Чак Беррі помер у віці 90 років, повідомляється на сторінці в Facebook відділення поліції округу Сент-Чарльз штату Міссурі, передає УНН.

Повідомляється, що з будинку музиканта надійшов екстрений виклик. Прибулі в 19.40 (за Київським часом) на місце лікарі виявили Ч.Беррі, який не реагував на їх дії.

Врятувати його життя не вдалося. Смерть музиканта наступила о 20.26 (за Київським часом).

нагадаємо, в жовтні минулого року, Ч.Беррі оголосив про плани випустити новий альбом у 2017 році.

Як повідомляв УНН, поет і драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури Дерек Волкотт помер в острівній державі Сент-Люсія.

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