Умер легендарный гитарист Чак Берри
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Гитарист Чак Берри умер в возрасте 90 лет, сообщается на странице в Facebook отделения полиции округа Сент-Чарльз штата Миссури, передает УНН.
Сообщается, что из дома музыканта поступил экстренный вызов. Прибывшие в 19.40 (по киевскому времени) на место врачи обнаружили Ч.Берри, который не реагировал на их действия.
Спасти его жизнь не удалось. Смерть музыканта наступила в 20.26 (по киевскому времени).
напомним, в октябре прошлого года, Ч.Берри объявил о планах выпустить новый альбом в 2017 году.
Как сообщал УНН, поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт умер в островном государстве Сент-Люсия.