Умер легендарный гитарист Чак Берри

Сообщается, что из дома музыканта поступил экстренный вызов. Прибывшие в 19.40 (по киевскому времени) на место врачи обнаружили Ч.Берри, который не реагировал на их действия.

Спасти его жизнь не удалось. Смерть музыканта наступила в 20.26 (по киевскому времени).

напомним, в октябре прошлого года, Ч.Берри объявил о планах выпустить новый альбом в 2017 году.

Как сообщал УНН, поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт умер в островном государстве Сент-Люсия.