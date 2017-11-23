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Помер легендарний джазовий співак Джон Хендрікс

Помер легендарний джазовий співак Джон Хендрікс

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У США у віці 96 років помер легендарний джазовий співак Джон Хендрікс. Цю інформацію офіційно підтвердила його дочка Арія, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Джон Хендрікс почав свою кар'єру в 1928 році у віці семи років. Слава прийшла до нього в 1950-х, після заснування вокального тріо Lambert, Hendricks & Ross.

Критики називали цю групу кращою протягом декількох років поспіль. Пізніше почав Джон Хендрікс сольну кар'єру. Разом з Боббі Макферріном записав пісню Another Night In Tunisia, за яку отримав Греммі.

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У 2000 році Хендрікс став професором джазу в Університеті Толедо, штат Огайо, а в 2002 році був обраний, щоб прочитати лекцію про джаз в Сорбонні.

Хендрікса називають легендою джазу. Під час виступів він часто імпровізував, деякі його композиції і зовсім не містили слів.

Нагадаємо, низка рок-музикантів висловили співчуття у зв'язку зі смертю одного з основоположників рок-н-ролу Чака Беррі.

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