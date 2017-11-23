Умер легендарный джазовый певец Джон Хендрикс

Джон Хендрикс начал свою карьеру в 1928 году в возрасте семи лет. Слава пришла к нему в 1950-х, после основания вокального трио Lambert, Hendricks & Ross.

Критики называли эту группу лучшей в течение нескольких лет подряд. Позже начал Джон Хендрикс сольную карьеру. Вместе с Бобби Макферрином записал песню Another Night In Tunisia, за которую получил Грэмми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер композитор Дэниел Лихт

В 2000 году Хендрикс стал профессором джаза в Университете Толедо, штат Огайо, а в 2002 году был избран, чтобы прочитать лекцию о джазе в Сорбонне.

Хендрикса называют легендой джаза. Во время выступлений он часто импровизировал, некоторые его композиции и вовсе не содержали слов.

Напомним, ряд рок-музыкантов выразили соболезнования в связи со смертью одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри.