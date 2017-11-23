Умер легендарный джазовый певец Джон Хендрикс

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72068 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59234 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67156 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75316 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116097 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142649 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Умер легендарный джазовый певец Джон Хендрикс

Умер легендарный джазовый певец Джон Хендрикс

Киев  •  УНН

 • 17303 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В США в возрасте 96 лет скончался легендарный джазовый певец Джон Хендрикс. Эту информацию официально подтвердила его дочь Ария, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Джон Хендрикс начал свою карьеру в 1928 году в возрасте семи лет. Слава пришла к нему в 1950-х, после основания вокального трио Lambert, Hendricks & Ross.

Критики называли эту группу лучшей в течение нескольких лет подряд. Позже начал Джон Хендрикс сольную карьеру. Вместе с Бобби Макферрином записал песню Another Night In Tunisia, за которую получил Грэмми.

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В 2000 году Хендрикс стал профессором джаза в Университете Толедо, штат Огайо, а в 2002 году был избран, чтобы прочитать лекцию о джазе в Сорбонне.

Хендрикса называют легендой джаза. Во время выступлений он часто импровизировал, некоторые его композиции и вовсе не содержали слов.

Напомним, ряд рок-музыкантов выразили соболезнования в связи со смертью одного из основоположников рок-н-ролла Чака Берри.

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