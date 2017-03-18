Помер лауреат Нобелівської премії з літератури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поет і драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури Дерек Волкотт помер в острівній державі Сент-Люсія, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Літератору було 87 років. Він помер у своєму будинку, причина смерті не уточнюється.
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Д.Волкотт отримав Нобелівську премію в 1992 році з формулюванням “за яскраву поетичну творчість, сповнену історизму, що є результатом відданості культури у всьому її різноманітті”.
В його бібліографії понад 40 збірок і драматургічних постановок. Його основним твором вважають епічну поему “Омерос”.
Він також тривалий час викладав у Бостонському університеті та Гарварді. Волкотт був одним з претендентів на посаду почесного професора поезії Оксфордського університету, але змушений був зняти свою кандидатуру через анонімні листи, у яких він звинувачувався в сексуальних домаганнях, можливо скоєних у 1980-х роках.
Дерек Волкотт народився в 1930 році в Сент-Люсії. Крім Нобелівської є лауреатом премії Томаса Стернза Еліота.