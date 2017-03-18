Умер лауреат Нобелевской премии по литературе

Литератору было 87 лет. Он умер в своем доме, причина смерти не уточняется.

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Д.Волкотт получил Нобелевскую премию в 1992 году с формулировкой "за яркую поэтическое творчество, полное историзма, является результатом преданности культуре во всем ее многообразии".

В его библиографии более 40 сборников и драматургических постановок. Его основной произведением считают эпическую поэму "Омерос".

Он также длительное время преподавал в Бостонском университете и Гарварде. Уолкотт был одним из претендентов на должность почетного профессора поэзии Оксфордского университета, но вынужден был снять свою кандидатуру через анонимные письма, в которых он обвинялся в сексуальных домогательствах, возможно совершенных в 1980-х годах.

Дерек Уолкотт родился в 1930 году в Сент-Люсии. Кроме Нобелевской премии он является лауреатом премии Элиот.