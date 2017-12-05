Помер король Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній король Румунії Міхай помер у Швейцарії у віці 96 років у вівторок. Про це повідомляє видання Daily Mail, посилаючись на місцеве телебачення, передає УНН.
У Короля Румунії діагностували лейкемію в 2016 році, після чого він завершив публічну діяльність.
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Кузен королеви Великобританії Єлизавети Міхай був змушений відректися від престолу в 1947 році після пострадянського комуністичного перевороту в Румунії і десятиліттями жив в засланні на Заході.
Він переніс операцію з лейкемії та раку.