Умер король Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бывший король Румынии Михай умер в Швейцарии в возрасте 96 лет во вторник. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на местное телевидение, передает УНН.
У Короля Румынии диагностировали лейкемию в 2016 году, после чего он завершил публичную деятельность.
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Кузен королевы Великобритании Елизаветы Михай был вынужден отречься от престола в 1947 году после постсоветского коммунистического переворота в Румынии и десятилетиями жил в ссылке на Западе.
Он перенес операцию по лейкемии и из-за рака.