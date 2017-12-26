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Помер композитор Володимир Шаїнський

Київ • УНН

 • 15509 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На 92 році помер композитор Володимир Шаїнський, який написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Помер композитор Володимир Шаїнський

Композитору було 92 роки.

Так, Шаїнський народився 12 грудня 1925 року, в 1941 році його сім'я була евакуйована в Ташкент. Після війни в 1945 році вступив в МГК імені П. І. Чайковського на оркестровий факультет.

Він написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно. "Блакитний вагон" і "Нехай біжать незграбно" з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, "Посмішка" з "Крихітки Єнота", "Білі кораблики", "Разом весело крокувати", "Антошка" - всього понад 40 картин.

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Його пісні співали Майя Кристалинськая, Людмила Зикіна і Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко - "Йде солдат по місту", "На дальній станції зійду", "Батьківський дім", "Через дві зими" і навіть вступна пісенька відродженого в кінці 1980-х "Клубу веселих і кмітливих".

До 2000 року жив і працював у Москві, з 2000 року жив в Ізраїлі, в 2004 році переїхав до США, де отримав посвідку на проживання.

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