Помер композитор Володимир Шаїнський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На 92 році помер композитор Володимир Шаїнський, який написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Композитору було 92 роки.
Так, Шаїнський народився 12 грудня 1925 року, в 1941 році його сім'я була евакуйована в Ташкент. Після війни в 1945 році вступив в МГК імені П. І. Чайковського на оркестровий факультет.
Він написав багато музики до мультфільмів і дитячого кіно. "Блакитний вагон" і "Нехай біжать незграбно" з мультфільмів про Крокодила Гену і Чебурашку, "Посмішка" з "Крихітки Єнота", "Білі кораблики", "Разом весело крокувати", "Антошка" - всього понад 40 картин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер український радіоведучий
Його пісні співали Майя Кристалинськая, Людмила Зикіна і Анна Герман, Йосип Кобзон, Алла Пугачова і Лев Лещенко - "Йде солдат по місту", "На дальній станції зійду", "Батьківський дім", "Через дві зими" і навіть вступна пісенька відродженого в кінці 1980-х "Клубу веселих і кмітливих".
До 2000 року жив і працював у Москві, з 2000 року жив в Ізраїлі, в 2004 році переїхав до США, де отримав посвідку на проживання.