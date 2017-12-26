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Умер композитор Владимир Шаинский

Киев • УНН

 • 15509 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На 92 году скончался композитор Владимир Шаинский, который написал много музыки к мультфильмам и детского кино, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Умер композитор Владимир Шаинский

Композитору было 92 года.

Так, Шаинский родился 12 декабря 1925 года, в 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. “Голубой вагон” и “Пусть бегут неуклюже” из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, “Улыбка” из “Крошки Енота”, “Белые кораблики”, “Вместе весело шагать”, “Антошка” — всего более 40 картин.

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Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко — “Идет солдат по городу”, “На дальней станции сойду”, “Родительский дом”, “Через две зимы” и даже вступительная песенка возрожденного в конце 1980-х “Клуба веселых и находчивых”.

До 2000 года жил и работал в Москве, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.

Украинские Национальные Новости

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