Цитата

"Після тривалої хвороби в москві помер герой росії, генерал-полковник геннадій валерійович жидко", - написав губернатор хабаровського краю.

жидко народився в Узбецькій рср у 1965 р. Закінчив Ташкентське вище танкове командне училище, військову академію бронетанкових військ ім. маршала радянського союзу р. я. малиновського та військову академію генерального штабу зс рф. Після училища його розподілили до Туркестанського військового округу. Потім він обіймав різні керівні посади у військових структурах, у тому числі командував мотострілецьким полком, дивізією, був начальником штабу та ін.

У 2016 р. очолював штаб угруповання збройних сил рф у Сирії. Був заступником начальника генштабу зс рф. У 2018 році його представили як командувача східного військового округу. З листопада 2021 р. до липня 2022 р. був заступником міністра оборони – начальником головного військово-політичного управління зс рф. Він має різні військові нагороди. У 2017 р. йому було присвоєно звання героя росії.