Помер хлопчик, який випав із вікна багатоповерхівки в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 19 січня. УНН. У реанімації сьогодні помер 8-річний Андрій Пойда, який тиждень тому випав з 3 поверху. Про це кореспонденту УНН підтвердили батьки хлопця.
За словами рідних, Андрій так і вийшов із коми, в яку впав відразу після інциденту.
Як повідомляв УНН, 12 січня на вулиці Богоявленській восьмирічний хлопчик випав з вікна 3 поверху. У цей час його доглядала 81-річна бабуся, батьки були на роботі. Андрій мав вади з мовленням, навчався в спецшколі.
Після падіння в хлопчика медики діагностували відкритий перелом черепа, забій шийного грудного відділу хребта, забій грудної клітини. Дитина перебувала на апараті штучного дихання. Прогнозів про одужання лікарі не давали.
Наразі, порушили кримінальне провадження за фактом падіння хлопчика з вікна.