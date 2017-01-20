Умер мальчик, который выпал из окна многоэтажки в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 19 января. УНН. В реанимации сегодня умер 8-летний Андрей Пойда, который неделю назад выпал с 3 этажа. Об этом корреспонденту УНН подтвердили родители парня.
По словам родных, Андрей так и не вышел из комы, в которую упал сразу после инцидента.
Как сообщал УНН, 12 января на улице Богоявленский восьмилетний мальчик выпал из окна 3 этажа. В это время за ним присматривала его 81-летняя бабушка, родители были на работе. Андрей имел недостатки с речью, учился в спецшколе.
После падения у мальчика медики диагностировали открытый перелом черепа, ушиб шейного грудного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки. Ребенок находился на аппарате искусственного дыхания. Прогнозов о выздоровлении врачи не давали.
Сейчас возбуждено уголовное производство по факту падения мальчика из окна.