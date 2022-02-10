Помер французький вірусолог, один із першовідкривачів вірусу ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію за участь у відкритті вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що спричиняє СНІД, помер, повідомило у четвер французьке інформаційне агентство AFP, передає УНН.
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Монтаньє, якому було 89 років, розділив половину Нобелівської премії з медицини 2008 року з іншим французьким вченим Франсуазою Барре-Сінуссі за їхню роль у відкритті вірусу. Іншу половину було вручено німецькому досліднику раку Харальду цур Хаузену.
Монтаньє, який викликав суперечки у 2020 році, заявивши, що, на його думку, коронавірус був створений у китайській лабораторії, народився у 1932 році у Франції та отримав докторський ступінь у галузі вірусології у Паризькому університеті.
Пізніше він став директором Світового фонду досліджень та профілактики СНІДу у Парижі.
За роки до початку епідемії СНІДу Монтаньє зробив важливі відкриття, що стосуються природи вірусів, та сприяв розумінню того, як віруси можуть змінювати генетичну інформацію організмів-господарів.
Його дослідження інтерферону, одного із захисних механізмів організму від вірусів також відкрило можливості для медичного лікування вірусних захворювань.