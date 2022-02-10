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15 марта, 19:03 • 104835 просмотра

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Умер французский вирусолог, один из первооткрывателей вируса ВИЧ

Умер французский вирусолог, один из первооткрывателей вируса ВИЧ

Киев • УНН

 • 17172 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за участие в открытии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД, умер, сообщило в четверг французское информационное агентство AFP, передает УНН.

Детали

Монтанье, которому было 89 лет, разделил половину Нобелевской премии по медицине 2008 года с другим французским ученым Франсуазой Барре-Синусси за их роль в открытии вируса. Другая половина была вручена немецкому исследователю рака Харальду цур Хаузену.

Монтанье, который вызвал споры в 2020 году, заявив, что, по его мнению, коронавирус был создан в китайской лаборатории, родился в 1932 году во Франции и получил докторскую степень в области вирусологии в Парижском университете.

Позже он стал директором Всемирного фонда исследований и профилактики СПИДа в Париже.

За годы до начала эпидемии СПИДа Монтанье сделал важные открытия, касающиеся природы вирусов, и способствовал пониманию того, как вирусы могут менять генетическую информацию организмов-хозяев.

Его исследования интерферона, одного из защитных механизмов организма от вирусов также открыло возможности для медицинского лечения вирусных заболеваний.

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