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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер екс-прем'єр Греції Константінос Міцотакіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Греції Константінос Міцотакіс помер на 99 році життя, повідомляє УНН з посиланням на  Афінське інформаційне агентство.

Помер екс-прем'єр Греції Константінос Міцотакіс

К.Міцотакіс був племінником видатного політика, неодноразового прем'єр-міністра країни Елефтеріос Венізелос і батьком нинішнього глави основної опозиційної партії «Нова демократія» Кіріакоса Міцотакіса.

Константінос Міцотакіс був прем'єр-міністром Греції з 1990 по 1993 рік. Після поразки на виборах 1993 року покинув пост керівника «Нової демократії», ставши почесним головою цієї партії.

Нагадаємо, Уряд Греції розцінює як терористичний акт замах на колишнього прем’єра Лукаса Пападімоса.

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