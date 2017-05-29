Помер екс-прем'єр Греції Константінос Міцотакіс

К.Міцотакіс був племінником видатного політика, неодноразового прем'єр-міністра країни Елефтеріос Венізелос і батьком нинішнього глави основної опозиційної партії «Нова демократія» Кіріакоса Міцотакіса.

Константінос Міцотакіс був прем'єр-міністром Греції з 1990 по 1993 рік. Після поразки на виборах 1993 року покинув пост керівника «Нової демократії», ставши почесним головою цієї партії.

Нагадаємо, Уряд Греції розцінює як терористичний акт замах на колишнього прем’єра Лукаса Пападімоса.