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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер экс-премьер Греции Константинос Мицотакис

Киев • УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис умер на 99 году жизни, сообщает УНН со ссылкой на Афинское информационное агентство.

Умер экс-премьер Греции Константинос Мицотакис

К.Мицотакис был племянником известного политика, неоднократного премьер-министра страны Элефтериос Венизелос и отцом нынешнего главы основной оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса.

Константинос Мицотакис был премьер-министром Греции с 1990 по 1993 год. После поражения на выборах 1993 покинул пост руководителя «Новой демократии», став почетным председателем этой партии.

Напомним, Правительство Греции расценивает я к террористический акт покушение на бывшего премьера Лукаса Пападимоса.

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