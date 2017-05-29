Умер экс-премьер Греции Константинос Мицотакис

К.Мицотакис был племянником известного политика, неоднократного премьер-министра страны Элефтериос Венизелос и отцом нынешнего главы основной оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса.

Константинос Мицотакис был премьер-министром Греции с 1990 по 1993 год. После поражения на выборах 1993 покинул пост руководителя «Новой демократии», став почетным председателем этой партии.

Напомним, Правительство Греции расценивает я к террористический акт покушение на бывшего премьера Лукаса Пападимоса.