Помер дизайнер Ренато Балестра

Деталі

Балестра помер 27 листопада ввечері. Йому було 98 років. Про це повідомили його дочки Фабіана і Федеріка разом з онукою Софією, до якої перейде управління брендом.

Похорон відбудеться у вівторок, 29 листопада, у столиці, в церкві Санта-Марія-дель-Пополо.

Довідка

Ренато Балестра - італійський модельєр, засновник бренду і компанії Balestra. Як нагадують італійські ЗМІ, які називають Балестру майстром синього кольору і художником моди, він створив знамениту техніку "вишивального розпису", в якій протягом багатьох років експериментував з найрізноманітнішими матеріалами, малюючи на всіх видах тканин.