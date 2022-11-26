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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30705 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Помер дизайнер Ренато Балестра

Помер дизайнер Ренато Балестра

Київ • УНН

 • 984863 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Римі помер дизайнер Ренато Балестра, один з найвидатніших представників італійської високої моди. Про це інформує УНН з посиланням на La Repubblica.

Деталі

Балестра помер 27 листопада ввечері. Йому було 98 років. Про це повідомили його дочки Фабіана і Федеріка разом з онукою Софією, до якої перейде управління брендом.

Похорон відбудеться у вівторок, 29 листопада, у столиці, в церкві Санта-Марія-дель-Пополо.

Довідка

Ренато Балестра - італійський модельєр, засновник бренду і компанії Balestra. Як нагадують італійські ЗМІ, які називають Балестру майстром синього кольору і художником моди, він створив знамениту техніку "вишивального розпису", в якій протягом багатьох років експериментував з найрізноманітнішими матеріалами, малюючи на всіх видах тканин.

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