Умер дизайнер Ренато Балестра

Детали

Балестра скончался 27 ноября вечером. Ему было 98 лет. Об этом сообщили его дочери Фабиана и Федерика вместе с внучкой Софией, к которой перейдет управление брендом.

Похороны пройдут во вторник, 29 ноября, в столице, в церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Справка

Ренато Балестра – итальянский модельер, основатель бренда и компании Balestra. Как напоминают итальянские СМИ, которые называют Балестру мастером синего цвета и художником моды, он создал знаменитую технику "вышивающей росписи", в которой на протяжении многих лет экспериментировал с самыми разными материалами, рисуя на всех видах тканей.