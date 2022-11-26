Умер дизайнер Ренато Балестра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Риме умер дизайнер Ренато Балестра, один из величайших представителей итальянской высокой моды. Об этом информирует УНН со ссылкой на La Repubblica.
Детали
Балестра скончался 27 ноября вечером. Ему было 98 лет. Об этом сообщили его дочери Фабиана и Федерика вместе с внучкой Софией, к которой перейдет управление брендом.
Похороны пройдут во вторник, 29 ноября, в столице, в церкви Санта-Мария-дель-Пополо.
Справка
Ренато Балестра – итальянский модельер, основатель бренда и компании Balestra. Как напоминают итальянские СМИ, которые называют Балестру мастером синего цвета и художником моды, он создал знаменитую технику "вышивающей росписи", в которой на протяжении многих лет экспериментировал с самыми разными материалами, рисуя на всех видах тканей.