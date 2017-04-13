Помер брат актора Е.Мерфі - комік Чарлі Мерфі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Старший брат американського актора Едді Мерфі Чарлі помер від лейкемії у віці 57 років, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомив менеджер американського коміка, це сталося у середу вранці 12 квітня в лікарні у Нью-Йорку.
Родина Мерфі сказала для Hollywood Reporter, що їхні серця тужать "через втрату сина, брата, батька, дядька і друга".
"Чарлі наповнював нашу сім'ю любов'ю і сміхом, і не буде жодного дня, коли за його присутністю не сумуватимуть", - сказано в заяві родини.
Як повідомляв УНН, помер легендарний естонський актор Л.Ульфсак.