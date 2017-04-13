Умер брат актера Е.Мерфи - комик Чарли Мерфи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Старший брат американского актера Эдди Мерфи Чарли умер от лейкемии в возрасте 57 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщил менеджер американского комика, это произошло в среду утром 12 апреля в больнице в Нью-Йорке.
Семья Мерфи сказала для Hollywood Reporter, что их сердца тоскуют "из-за потери сына, брата, отца, дяди и друга".
"Чарли наполнял нашу семью любовью и смехом, и не будет ни одного дня, когда по его присутствие не будут скучать", - говорится в заявлении семьи.
Как сообщал УНН, умер легендарный эстонский актер Л.Ульфсак .