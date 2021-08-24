Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У віці 80 років помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс. Про це пише УНН з посиланням на BBC News.
Деталі
Відомо, що про смерть барабанщика повідомив його агент. Помер Чарлі Уоттс в колі сім'ї.
"З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого любого Чарлі Уоттса", - йдеться в заяві.
"Сьогодні він мирно помер в лондонській лікарні в оточенні своєї родини".
У заяві йшлося про те, що він був "коханим чоловіком, батьком і дідом" і "одним із знакових барабанщиків свого покоління".
У заяві додано: "Ми люб'язно просимо поважати конфіденційність його сім'ї, учасників групи і близьких друзів в цей важкий час".
Раніше повідомлялося, що Уоттс пропустить турне групи по США через невстановлену медичну процедуру. У 2004 році він лікувався від раку горла.
Доповнення
Чарлі Уоттс був учасником Stones з січня 1963 року, коли приєднався до Міка Джаггера, Кейта Річардса і Брайана Джонса в їх молодій групі.