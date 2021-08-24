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Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс

Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У віці 80 років помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс. Про це пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Відомо, що про смерть барабанщика повідомив його агент. Помер Чарлі Уоттс в колі сім'ї.

"З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого любого Чарлі Уоттса", - йдеться в заяві.

"Сьогодні він мирно помер в лондонській лікарні в оточенні своєї родини".

У заяві йшлося про те, що він був "коханим чоловіком, батьком і дідом" і "одним із знакових барабанщиків свого покоління".

У заяві додано: "Ми люб'язно просимо поважати конфіденційність його сім'ї, учасників групи і близьких друзів в цей важкий час".

Раніше повідомлялося, що Уоттс пропустить турне групи по США через невстановлену медичну процедуру. У 2004 році він лікувався від раку горла.

Доповнення

Чарлі Уоттс був учасником Stones з січня 1963 року, коли приєднався до Міка Джаггера, Кейта Річардса і Брайана Джонса в їх молодій групі.

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