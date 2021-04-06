Помер актор, який зіграв Дятлова в серіалі "Чорнобиль"

Деталі

У Ріттера була пухлина мозку.

Пол Ріттер був відомий за роллю Анатолія Дятлова в серіалі “Чорнобиль” (2019).

Найбільшу популярність йому принесла роль Елдреда Ворпла в шостій частині саги про Гаррі Поттера (2009). Окрім цього в його фільмографію входять “Квант милосердя” (2008), телесеріал “Великі надії” (2012), “Орел Дев’ятого легіону” (2011), “Інферно” (2016).

Додамо

Торік у серпні актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі “Чорна пантера” (Black Panther, 2018), помер від раку у віці 43 років.