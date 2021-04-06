Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
У Риттера была опухоль мозга.
Пол Риттер был известен по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" (2019).
Наибольшую известность ему принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере (2009). Кроме этого в его фильмографию входят "Квант милосердия" (2008), телесериал "Большие надежды" (2012), "Орел Девятого легиона" (2011), "Инферно" (2016).
Добавим
В августе прошлого года актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет.