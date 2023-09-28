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Помер актор Майкл Гембон, відомий за роллю Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

Помер актор Майкл Гембон, відомий за роллю Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 296415 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У лікарні помер британський актор Майкл Гембон, який зіграв Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, пише Sky News із посиланням на повідомлення сім’ї актора, пише УНН.

Деталі

У заяві, опублікованій від імені дружини актора та її сина Фергуса Гембона, йдеться:

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про втрату сера Майкла Гембона. Улюблений чоловік і батько, Майкл мирно помер у лікарні в оточенні своєї дружини Енн і сина Фергуса після запалення легенів".

Доповнення

Британському актору було 82 роки. Він народився в Дубліні.

За свою шістдесятирічну кар'єру Майкл Гембон був зіркою театру і кіно, лауреатом премій "Олів'є", BAFTA та "Еммі".

Він дебютував як актор у постановці "Отелло" в Дубліні в 1962 році, швидко приєднався до Національного театру в Лондоні і продовжив працювати на сценах по всій Великій Британії, в США і Німеччині. "Отелло" також став його першим фільмом у 1965 році, після чого він знявся в таких улюблених фільмах, як "Госфорд Парк", "Сонна лощина" та "Паддінгтон".

Але саме фільми про Гаррі Поттера зробили актора широко відомим на сучасних екранах, коли він замінив Річарда Гарріса в ролі директора Гогвортсу Альбуса Дамблдора в третій частині франшизи.

Також Гембон озвучував багато фільмів, зокрема його голосом говорить дядько Пастузо в фільмах про Паддінгтона.

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