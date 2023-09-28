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Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Киев • УНН

 • 296412 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В больнице скончался британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, пишет Sky News со ссылкой на сообщение семьи актера, пишет УНН.

Детали

В заявлении, опубликованном от имени жены актера и ее сына Фергуса Гэмбона, говорится:

"Мы с глубокой скорбью сообщаем об утрате сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице в окружении своей жены Энн и сына Фергуса после воспаления легких".

Дополнение

Британскому актеру было 82 года. Он родился в Дублине.

За свою шестидесятилетнюю карьеру Майкл Гэмбон был звездой театра и кино, лауреатом премий "Оливье", BAFTA и "Эмми".

Он дебютировал как актёр в постановке "Отелло" в Дублине в 1962 году, быстро присоединился к Национальному театру в Лондоне и продолжил работать на сценах по всей Великобритании, в США и Германии. "Отелло" также стал его первым фильмом в 1965 году, после чего он снялся в таких любимых фильмах, как "Госфорд Парк", "Сонная лощина" и "Паддингтон".

Но именно фильмы о Гарри Поттере сделали актера широко известным на современных экранах, когда он заменил Ричарда Харриса в роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора в третьей части франшизы.

Также Гэмбон озвучивал многие фильмы, в частности его голосом говорит дядя Пастузо в фильмах о Паддингтоне.

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