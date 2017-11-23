Помер актор із фільму "Біле сонце пустелі"

"У нього була онкологія, але він про це не знав... Він помер несподівано", - розповів директор актора В'ячеслав Смородінов.

Він додав, що в п'ятницю актора повинні були везти в петербурзький інститут онкології на Березову алею.

Відзначимо, актор помер на 68-му році життя.

Нагадаємо, 22 листопада в Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський.