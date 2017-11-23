Помер актор із фільму "Біле сонце пустелі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російський актор Микола Годовіков, відомий роллю Петрухи в радянському фільмі "Біле сонце пустелі", помер в Петербурзі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У нього була онкологія, але він про це не знав... Він помер несподівано", - розповів директор актора В'ячеслав Смородінов.
Він додав, що в п'ятницю актора повинні були везти в петербурзький інститут онкології на Березову алею.
Відзначимо, актор помер на 68-му році життя.
Нагадаємо, 22 листопада в Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський.