Умер актер из фильма "Белое солнце пустыни"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российский актер Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в советском фильме "Белое солнце пустыни", умер в Петербурге, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У него была онкология, но он об этом не знал... Он умер неожиданно", - рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.
Он добавил, что в пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею.
Отметим, актер умер на 68-м году жизни.
Напомним, 22 ноября в Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский.