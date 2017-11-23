Умер актер из фильма "Белое солнце пустыни"

"У него была онкология, но он об этом не знал... Он умер неожиданно", - рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.

Он добавил, что в пятницу актера должны были везти в петербургский институт онкологии на Березовую аллею.

Отметим, актер умер на 68-м году жизни.

Напомним, 22 ноября в Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский.