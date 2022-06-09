Полювали зі “Стугною”: військові показали знищення розрахунку рф разом із боєкомплектом

Цитата

“Десь на теренах Донбасу воїни одного з підрозділів оперативного командування „Північ“ вийшли на полювання зі своєю вірною „Стугною“. Трошки наполегливої роботи і результат — яскраве знищення ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. „Стугна“ знову перемагає! Переможе й Україна! Вірте в ЗСУ”, — пишуть в ОК “Північ”.

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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 9 червня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,7 тис. осіб, 1398 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.

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