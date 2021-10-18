Полювали на забороненій території: на Донеччині чоловік застрелив товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Донеччині під час полювання в забороненій місцевості 63-річний чоловік дістав смертельне вогнепальне поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію.
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Повідомляють, що трагедія сталася 17 жовтня поблизу села Новогнатівка Волноваського району, де полювати заборонено.
За попередньою інформацією, 59-річний чоловік випадково з незареєстрованої рушниці застрелив свого товариша, з яким приїхав на незаконне полювання.
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво Волноваського районного відділу поліції. Поліцейські вилучили зброю, яку доправили на експертизу.
За фактом події розпочато кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини події. Попередня кваліфікація — ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як зазначають, за порушення порядку придбання, зберігання, передання або продажу зброї, передбаченого ст. 190 КУпАП, мисливця буде притягнуто до відповідальності.
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