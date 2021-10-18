Полювали на забороненій території: на Донеччині чоловік застрелив товариша

Деталі

Повідомляють, що трагедія сталася 17 жовтня поблизу села Новогнатівка Волноваського району, де полювати заборонено.

За попередньою інформацією, 59-річний чоловік випадково з незареєстрованої рушниці застрелив свого товариша, з яким приїхав на незаконне полювання.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво Волноваського районного відділу поліції. Поліцейські вилучили зброю, яку доправили на експертизу.

За фактом події розпочато кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини події. Попередня кваліфікація — ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначають, за порушення порядку придбання, зберігання, передання або продажу зброї, передбаченого ст. 190 КУпАП, мисливця буде притягнуто до відповідальності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Незаконне полювання: у 2020 році притягнули до відповідальності 1 199 осіб