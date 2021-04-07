Незаконне полювання: у 2020 році притягнули до відповідальності 1 199 осіб

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"Обсяг незаконного полювання зафіксованого в Україні у 2020 році – 21 тварина, а в 2021 році – 11 тварин", – йдеться в повідомленні.

Деталі

У Держекоінспекції зазначили, що обсяг незаконного вилову риби зафіксованого в Україні у 2020 році – 6522,7 кілограма, а в 2021 році – 698 кілограмів. До відповідальності за незаконний вилов риби у 2020 році притягнули 3 713 осіб, а в 2021 році – 877 осіб.

"Зафіксований обсяг незаконного збору рослин, які занесені до Червоної книги в Україні у 2020 році – 12795 штук, а в 2021 році –1740 штук. Зафіксований обсяг незаконного полювання на тварин, які занесені до Червоної книги в Україні у 2020 році – 8 тварин, а в 2021 році не зафіксовано фактів незаконного полювання", – повідомили в інспекції.

У 2020 році в Україні у порушників природоохоронного законодавства вилучили 142,6 тонни водних біоресурсів. У Держрибагентстві зазначили, що у 2020 році викрили 46,5 тисячі порушень рибоохоронного законодавства, а за перші два місяці 2021 – понад сім тисяч порушень.

Додамо

За даними Держекоінспекції, у 2020 році стан лісів у порівнянні з 2019 роком погіршився та за рік збитки за порушення природоохоронного законодавства становили близько 312 млн гривень.