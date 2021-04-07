Незаконная охота: в 2020 году привлекли к ответственности 1199 лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В 2020 году за незаконную охоту привлекли к ответственности 1 119 человек в 2021 - 284. Такие данные привели в Государственной экологической инспекции Украины в ответ на запрос Радио Свобода, сообщает УНН.
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"Объем незаконной охоты зафиксированного в Украине в 2020 году - 21 животное, а в 2021 году - 11 животных", - говорится в сообщении.
Детали
В Госэкоинспекции отметили, что объем незаконного вылова рыбы зафиксированного в Украине в 2020 году - 6522,7 килограмма, а в 2021 году - 698 килограммов. К ответственности за незаконный вылов рыбы в 2020 году привлекли 3 713 человек, а в 2021 году - 877 человек.
"Зафиксирован объем незаконного сбора растений, которые занесены в Красную книгу в Украине в 2020 году - 12 795 штук, а в 2021 году -1 740 штук. Зафиксированный объем незаконной охоты на животных, занесенных в Красную книгу в Украине в 2020 году - 8 животных, а в 2021 году не зафиксировано фактов незаконной охоты", - сообщили в инспекции.
В 2020 году в Украине у нарушителей природоохранного законодательства изъяли 142,6 тонны водных биоресурсов. В Госрыбагентстве отметили, что в 2020 году разоблачили 46,5 тысячи нарушений рыбоохранного законодательства, а за первые два месяца 2021 - более семь тысяч нарушений.
Добавим
По данным Госэкоинспекции, в 2020 году состояние лесов по сравнению с 2019 годом ухудшилось и за год убытки за нарушение природоохранного законодательства составили около 312 млн гривен.