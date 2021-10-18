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Охотились на запрещенной территории: в Донецкой области мужчина застрелил товарища

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

Сообщается, что трагедия произошла вблизи села Новогнатовка Волновахского района, где охотиться запрещено.

По предварительной информации, 59-летний мужчина случайно из незарегистрированного ружья застрелил своего товарища, с которым приехал на незаконную охоту.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Волновахского районного отдела полиции. Полицейские изъяли оружие, которое отправили на экспертизу.

По факту события начато уголовное производство. Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация — ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Как отмечают, за нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи оружия, предусмотренного ст. 190 КУоАП, охотника привлекут к ответственности.

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