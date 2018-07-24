Поляку вручено підозру за вбивство у Києві

"Прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру 28-річному громадянину Польщі за фактом умисного вбивства однієї людини та замаху на вбивство іншої", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 23.07.2018 близько 3.25 год. громадянин Польщі, знаходячись біля автозаправної станції по вул. Гната Хоткевича у Києві, помітив незнайомого йому громадянина. Надалі, іноземець з невідомих причин напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні.

Після цього, приблизно о 4.30 год., знаходячись біля будинку № 1-а по вулиці Двінській в м. Києві, зловмисник помітив літню жінку та кинувшись до неї з ножем спричинив останній чисельні ножові поранення у життєво важливі органи. Життя 68-річної киянки було врятовано лише завдяки своєчасно наданої медичної допомоги.

Крім цього, під час затримання зловмисник вчинив опір працівникам поліції, погрожуючи їм ножем, внаслідок чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.

Наразі іноземець затриманий, йому надається медична допомога у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями. На цей час вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку.