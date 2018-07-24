Поляку вручено подозрение за убийство в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве, инкриминируют умышленное убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 28-летнему гражданину Польши по факту умышленного убийства одного человека и покушения на убийство другого", - говорится в сообщении.
Установлено, что 23.07.2018 около 3.25 ч. гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по ул. Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. В дальнейшем, иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице.
После этого, примерно в 4.30 час., находясь у дома №1-а по улице Двинской в г. Киеве, злоумышленник заметил пожилую женщину и бросился к ней с ножом, нанес последний многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь 68-летней киевлянки была спасена только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Кроме этого, при задержании злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.
Сейчас иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями. В настоящее время решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, столичные правоохранители задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.