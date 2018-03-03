Полторак: західні країни висловлюють готовність надіслати своїх миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Фінляндія та ще ряд західних країн висловлюють готовність надіслати своїх миротворців на Донбас. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Сьогодні вже є країни, які готові взяти участь в миротворчій операції на сході України, якщо таке рішення буде прийнято... Нещодавно я повернувся з Гельсінки, Республіка Фінляндія, де зустрічався зі своїм колегою та Президентом цієї країни. Їхнє керівництво підтвердило своє рішення при необхідності взяти участь в миротворчій місії на сході нашої держави. Є й також інші країни світу, які готові взяти участь у місії ООН на Донбасі”, — сказав Полторак.
Він зазначив, що 5 березня в Києві з офіційним візитом перебуватиме Міністр оборони Королівства Швеції з яким також планується обговорити участь військовослужбовців ЗС Швеції в миротворчій місії на сході України.
“Ми працюємо для того щоб це питання максимально вирішити без людських втрат, а мирним шляхом”, — наголосив Полторак.
Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що участь у миротворчій місії на Донбасі самої Російської Федерації є неприйнятною, “прикладів у світовій історії, щоб окупант був одночасно окупантом і миротворцем, не пригадати”.