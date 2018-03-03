Полторак: западные страны выражают готовность направить своих миротворцев на Донбасс

"Сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой операции на востоке Украины, если такое решение будет принято... Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашей страны. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН в Донбассе", - сказал Полторак.

Он отметил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом Министр обороны Королевства Швеции с которым также планируется обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.

"Мы работаем для того чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", - отметил Полторак.

Напомним, ранее Полторак заявил, что участие в миротворческой миссии в Донбассе самой Российской Федерации неприемлема, "примеров в мировой истории, чтобы оккупант был одновременно оккупантом и миротворцем, не припомнить".