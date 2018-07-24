Полторак вирішив звільнити причетних до розкрадання пального в Одесі посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак вирішив звільнити посадовців 46-го Об’єднаного пункту забезпечення Південного регіону в Одесі, дії яких призвели до втрати великої кількості паливно-мастильних матеріалів. Про це Полторак заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я заслухав начальника військової служби правопорядку щодо недбалого виконання обов’язків керівником 46-го Об'єднаного центру… Я рахую дії керівництва 46-го Об'єднаного центру і керівництва, яке мало їх контролювати як зраду. Мною прийнято рішення щодо керівника центру полковника Євгена Короля, позбавити звання полковник, при цьому він позбавляється пенсійного і медичного забезпечення у Міністерстві оборони України", - сказав Полторак.
За його словами, такі самі дії будуть вжиті до начальника складу. Крім того, ще двох офіцерів буде понижено у посадах.
Водночас Полторак зазначив, що відповідні документи за результатами перевірки ним передано безпосередньо головному військовому прокурору Анатолію Матіосу для відкриття кримінального провадження.
"Сподіваюсь на справедливе рішення", - зазначив Полторак.
У свою чергу, начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко повідомив, що комісії Міністерства оборони перевірять на належне зберігання паливно-мастильних матеріалів іншы центри, бригади, підрозділи.
Нагадаємо, Міноборони виявило крадіжку великого обсягу пального в Одесі.