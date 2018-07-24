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Полторак решил уволить причастных к хищению топлива в Одессе чиновников

Полторак решил уволить причастных к хищению топлива в Одессе чиновников

Киев  •  УНН

 • 15316 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак решил уволить чиновников 46-го Объединенного пункта обеспечения Южного региона в Одессе, действия которых привели к потере большого количества горюче-смазочных материалов. Об этом Полторак заявил сегодня журналистам на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я заслушал начальника военной службы правопорядка относительно небрежного выполнения обязанностей руководителем 46-го Объединенного центра... Я считаю действия руководства 46-го Объединенного центра и руководства, которое должно их контролировать как предательство. Мною принято решение в отношении руководителя центра полковника Евгения Короля, лишить звания полковника, при этом он лишается пенсионного и медицинского обеспечения в Министерстве обороны Украины", - сказал Полторак.

По его словам, такие же действия будут приняты в отношении начальника склада. Кроме того, еще два офицера будут понижены в должностях.

В то же время Полторак отметил, что соответствующие документы по результатам проверки им переданы непосредственно главному военному прокурору Анатолию Матиосу для открытия уголовного производства.

"Надеюсь на справедливое решение", - отметил Полторак.

В свою очередь, начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко сообщил, что комиссии Министерства обороны проверят на надлежащее хранение горюче-смазочных материалов другие центры, бригады, подразделения.

Напомним, Минобороны обнаружило кражу большого объема горючего в Одессе.

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