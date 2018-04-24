Полторак розповів, скільки в рік витрачають на одного українського солдата
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Утримання одного українського солдата на рік коштує платникам податків 12 тис. дол. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"Один солдат США коштує 510 тис. дол. на рік, Великої Британії - 250 тис. фунтів, Німеччини - 220 тис. дол, Польщі - 100 тис. дол, Росії - 83 тис. дол, Литви - близько 80 тис. дол., Албанії - 20 тис. дол. А скільки коштує наш солдат? Минулого року 8 тис. дол., цього року - 12 тис. дол.", - сказав Полторак.
Нагадаємо, Полторак заявив, що на сьогодні немає необхідності у черговій хвилі мобілізації в Україні.