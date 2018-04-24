Полторак рассказал, сколько в год тратят на одного украинского солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Содержание одного украинского солдата в год стоит налогоплательщикам 12 тыс. долл. Об этом в интервью ВВС Украина заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"Один солдат США стоит 510 тыс. долл. в год, Великобритании - 250 тыс. фунтов, Германии - 220 тыс., Польше - 100 тыс., России - 83 тыс., Литве - около 80 тыс. долл., Албании - 20 тыс. долл. А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тыс. долл., в этом году - 12 тыс. долл.", - сказал Полторак.
Напомним, Полторак заявил, что на сегодня нет необходимости в очередной волне мобилизации в Украине.