Полторак розповів про бачення щодо місії ООН на Донбасі міжнародним партнерам

Міністр зазначив, що під час Міжнародної конференції ООН Україна була однією із ключових тем під час формальних і неформальних розмов

"У своєму виступі я довів принципові позиції України щодо розгортання Миротворчої місії на сході України", - цитує прес-служба Полторака.

Крім того він додав, що під часу візиту були проведені двосторонні зустрічі очільника вітчизняного оборонного відомства із Міністрами оборони Канади, Литви, Естонії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Нідерландів, Португалії та Бразилії.

"В ході спілкування ми розглянули питання міжнародної співпраці в оборонній сфері, я поінформував міжнародних партнерів про ситуацію на Донбасі та довів нашу позицію щодо застосування миротворчої місії на сході України", - повідомив міністр оборони.

Як повідомляв УНН, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.