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Полторак рассказал о видение миссии ООН на Донбассе международным партнерам

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак во время Международной конференции ООН рассказал о принципиальных позициях Украины по развертыванию миротворческой миссии на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр отметил, что во время Международной конференции ООН Украина была одной из ключевых тем во время формальных и неформальных разговоров

"В своем выступлении я доказал принципиальные позиции Украины по развертыванию миротворческой миссии на востоке Украины", - цитирует пресс-служба Полторак.

Кроме того, он добавил, что во время визита были проведены двусторонние встречи главы оборонного ведомства с министрами обороны Канады, Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Бразилии.

"В ходе общения мы рассмотрели вопросы международного сотрудничества в оборонной сфере, я проинформировал международных партнеров о ситуации на Донбассе и доказал нашу позицию относительно применения миротворческой миссии на востоке Украины", - сообщил министр обороны.

Как сообщал УНН, в США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс.

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