Полторак прокоментував рішення уряду Канади щодо дозволу на експорт зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Рішення уряду Канади щодо включення України до переліку держав, до яких дозволено експорт зброї та обладнання оборонного характеру, надзвичайно важливе. Про це заявив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу оборонного відомства.
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"Вітаю надзвичайно важливе рішення уряду Канади щодо включення нашої країни до переліку держав, до яких дозволено експорт зброї та обладнання оборонного характеру. Це переконливо демонструє послідовну позицію Канади щодо підтримки України в її боротьбі за територіальну цілісность та суверенітет, а також значним практичним досягненням у рамках реалізації угоди про співпрацю з Канадою, яке відбулося після мого офіційного візиту до країни, яка є одним із наших найголовніших стратегічних партнерів", - наголосив С.Полторак.
Нагадаємо, Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку Україні.