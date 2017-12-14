Полторак прокомментировал решение правительства Канады о разрешении на экспорт оружия Украине

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"Поздравляю чрезвычайно важное решение правительства Канады о включении нашей страны в перечень государств, в которых разрешен экспорт оружия и оборудования оборонного характера. Это убедительно демонстрирует последовательную позицию Канады по поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет, а также значительным практическим достижением в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Канадой, которое произошло после моего официального визита в страну, которая является одним из наших главных стратегических партнеров", - подчеркнул С.Полторак.

Напомним, Канада следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку Украине.