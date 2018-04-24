Полторак назвав кількість миротворців для Донбасу

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У разі введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас він або підтримуватиме мир, або примушуватиме до нього, при цьому кількість особового складу може становити від 10 до 40 тис. осіб. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.