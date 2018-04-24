Полторак назвав кількість миротворців для Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У разі введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас він або підтримуватиме мир, або примушуватиме до нього, при цьому кількість особового складу може становити від 10 до 40 тис. осіб. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"Для того, щоб ми могли чітко розрахувати, яка кількість миротворців потрібна, важливо визначити, яку задачу буде виконувати миротворча місія. Може бути два варіанти: підтримання миру і примушування до миру. Якщо мова йде про підтримання миру, то, за нашими розрахунками, місія може скласти від 10 до 25 тисяч. Якщо мова буде йти про примушення до миру, то цифра може бути 35 - 40 тисяч", - сказав Полторак.
За його словами, в української сторони проблем для взаємодії з контингентом не буде.
"Щодо взаємодії з миротворчою місією, у нас є величезний досвід: багато офіцерів, генералів, військовослужбовців пройшли миротворчі місії. Починаючи від начальника Генштабу, завершуючи командирами частин", - зазначив міністр.
Нагадаємо, на сьогодні понад 40 країн погодилися взяти участь у миротворчій операції на Донбасі.