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Полторак назвал количество миротворцев для Донбасса

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В случае введения международного миротворческого контингента на Донбасс он или будут поддерживать мир, или принуждать к нему, при этом количество личного состава может составлять от 10 до 40 тыс. человек. Об этом в интервью ВВС Украина заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

Полторак назвал количество миротворцев для Донбасса

"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия. Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35 - 40 тысяч", - сказал Полторак.

По его словам, у украинской стороны проблем для взаимодействия с контингентом не будет.

"Что касается взаимодействия с миротворческой миссией, у нас есть огромный опыт: много офицеров, генералов, военнослужащих прошли миротворческие миссии. Начиная от начальника Генштаба, завершая командирами частей", - отметил министр.

Напомним, на сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе.

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