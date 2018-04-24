Полторак назвал количество миротворцев для Донбасса

"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия. Может быть два варианта: поддержание мира и принуждение к миру. Если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч. Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35 - 40 тысяч", - сказал Полторак.

По его словам, у украинской стороны проблем для взаимодействия с контингентом не будет.

"Что касается взаимодействия с миротворческой миссией, у нас есть огромный опыт: много офицеров, генералов, военнослужащих прошли миротворческие миссии. Начиная от начальника Генштаба, завершая командирами частей", - отметил министр.

Напомним, на сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе.