Полторак готовий доповісти Зеленському про стан ЗСУ

"У мене не було ніяких перемовин з новообраним президентом України. Я – цивілізована людина. Я буду діяти в рамках чинного законодавства. Я думаю, настане час, коли така зустріч відбудеться. Я готовий доповісти про стан ЗСУ, про реформи, завдання, моє бачення реформ Збройних сил України", - сказав міністр.



З його слів, кожен має діяти в рамках своїх повноважень: новообраний президент – в рамках своїх повноважень, міністр оборони – в рамках своїх повноважень.



"Я виконую свої функціональні обов’язки і буду їх виконувати до того часу, поки мені їх довіряє Президент, Верховна Рада і головне – народ України", - зазначив Полторак.



На питання журналіста про те, чи погодиться міністр обійняти посаду у майбутньому, якщо її буде запропоновано Зеленським, він зазначив, що "про це можна говорити тільки після проведення інавгурації і перемовин".



"Щоб я особисто зрозумів шлях, яким буде рухатись армія. Я вважаю, точно неприйнятна зміна курсу на НАТО", - пояснив він.



Як повідомляв УНН, Зеленський готує пропозиції до ВР щодо видачі російських паспортів.