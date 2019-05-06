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Полторак готовий доповісти Зеленському про стан ЗСУ

Полторак готовий доповісти Зеленському про стан ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що зустріч між ним та новообраним президентом Володимиром Зеленським відбудеться, а також зазначив, що готовий доповісти йому про стан Збройних сил. Про це він сказав під час брифінгу у Харкові під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

"У мене не було ніяких перемовин з новообраним президентом України. Я – цивілізована людина. Я буду діяти в рамках чинного законодавства. Я думаю, настане час, коли така зустріч відбудеться. Я готовий доповісти про стан ЗСУ, про реформи, завдання, моє бачення реформ Збройних сил України", - сказав міністр.

З його слів, кожен має діяти в рамках своїх повноважень: новообраний президент – в рамках своїх повноважень, міністр оборони – в рамках своїх повноважень.

"Я виконую свої функціональні обов’язки і буду їх виконувати до того часу, поки мені їх довіряє Президент, Верховна Рада і головне – народ України", - зазначив Полторак.

На питання журналіста про те, чи погодиться міністр обійняти посаду у майбутньому, якщо її буде запропоновано Зеленським, він зазначив, що "про це можна говорити тільки після проведення інавгурації і перемовин".

"Щоб я особисто зрозумів шлях, яким буде рухатись армія. Я вважаю, точно неприйнятна зміна курсу на НАТО", - пояснив він.

Як повідомляв УНН, Зеленський готує пропозиції до ВР щодо видачі російських паспортів

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