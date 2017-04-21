Полтавець виборов першість на чемпіонаті світу з класичного жиму

Так, полтавець виступив у ваговій категорії до 120 кг серед ветеранів М1. Переможець вижав 212,5 кг.

Нагадаємо, скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю чемпіонату Європи з дзюдо, що стартував у Варшаві (Польща). Георгій Зантарая у ваговій категорії 66 кг виборов золоту нагороду. Шлях нашого дзюдоїста до другого чемпіонського звання почався з перемоги в першому раунді над господарем татамі — поляком Патріком Ваврішеком. Італієць Маттео Медвес, білорус Дмитро Мінков і Матей Поляк зі Словаччини не змогли зупинити Г.Зантарая також. У підсумку, фінал у ваговій категорії до 66 кг тривав рівно хвилину, закінчившись ефектним кидком українця.