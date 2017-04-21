Полтавец завоевал первенство на чемпионате мира по классическому жиму

Так, полтавчанин выступил в весовой категории до 120 кг среди ветеранов М1. Победитель выжал 212,5 кг.

Напомним, копилка сборной Украины пополнилась еще одной медалью чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Варшаве (Польша). Георгий Зантарая в весовой категории 66 кг завоевал золотую награду. Путь нашего дзюдоиста ко второму чемпионскому званию начался с победы в первом раунде над хозяином татама - поляком Патриком Вавришеком. Итальянец Маттео Медвес, белорус Дмитрий Минков и Матей Поляк из Словакии не смогли также остановить Г.Зантарая. В итоге, финал в весовой категории до 66 кг длился ровно минуту, закончившись эффектным броском украинца.